Шри-Ланка стала выдавать россиянам визы на полгода

25 окт. 16:02

Срок действия визы для граждан России на Шри-Ланке продлен с месяца до полугода.

Министерство туризма Шри-Ланки сообщает, что такой визовый режим будет действовать до 25 июня 2023 года. Стоимость визы на полгода - $35.

В "Интуристе" отметили, что Шри-Ланка стала крайне популярной среди россиян, она вошла в топ-5 выездных направлений этой осени.

"Ежедневно приходят десятки заявок. Пользуются популярностью не только вылеты на чартерах из Москвы и регионов, но и на стыковочных рейсах", - отметили в туроператоре.

В среднем путевка на Шри-Ланку обойдется в 150-200 тыс рублей, следует из данных Ассоциации туроператоров России, пишет РИА Новости.