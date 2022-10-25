Армения и Турция готовятся открыть границы и торговлю?

25 окт. 15:50

Армения и Турция в ближайшее время могут реализовать первые серьезные шаги по открытию границ и запуску приграничной торговли, пишет газета Sabah, ссылаясь на турецкие дипломатические источники.

По ее данным, после достигнутых в Вене договоренностей спецпредставителей по нормализации отношений, в Турции планируется оперативно провести переговоры экспертов, на них будут рассматриваться вопрос открытие границы и начало приграничной торговли.

КПП "Акьяка" (Турция) заработает в течение месяца после принятия решения об открытии границы.