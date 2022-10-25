Александр Фролов: Европа сама себе устроила кризис, но винит во всем Россию 

Запад, обвиняя Россию в создании глобального энергетического кризиса, не желает видеть ни объективных причин дефицита предложения энергоресурсов, возникших еще в прошлом году, ни собственной вины в том, сколько сегодня в Европе стоят нефть и газ – об этом сегодня в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, комментируя слова исполнительного директора Международного энергетического агентства Фатиха Бироля о связи между украинским конфликтом и энергетическим кризисом.



"Фатих Бироль чуть больше года назад писал о мировом энергетическом кризисе, прямо связывая проблемы с энергоресурсами в Европе с тем, что Россия якобы недопоставляет газ. То есть в сентябре 2021 года Фатих Бироль уже обвинял нашу страну в том, что она создает проблемы, стремясь запустить "Северный поток-2", давит на контрагентов, чтобы они быстрее запускали трубопровод. Сегодняшнее заявление о связи глобального кризиса с украинским конфликтом является такой же дезинформацией, как и прошлогоднее. Я думаю, МЭА стоило бы прекратить выдавать политические заявления и заниматься своими прямыми обязанностями – сбором статистики и аналитическими выкладками", - прежде всего сказал он.



"С другой стороны, как Фатих Бироль может прекратить выпады против России, если этим с высоких трибун постоянно занимаются представители Европейского Союза? Практически в каждом заявлении, которое касается энергетики и методов выхода из энергетического кризиса, представители ЕС особо подчеркивают связь текущих проблем с конфликтом на Украине. Они, может быть, прямо не говорят, что кризис проистекает из этого конфликта, но смысловую связь проводят абсолютно четкую. Совсем недавно представители Евросоюза собирались на очередной саммит о методах борьбы с вызовами европейской энергетики, и Еврокомиссия представила план, составленный как будто тем же Фатихом Биролем, поскольку там звучали те же слова о конфликте на Украине – и совершенно не учитывались факторы, приведшие к кризису задолго до 24 февраля 2022 года", - сообщил Александр Фролов.



"Европейцы совершенно перестали учитывать, что происходит в других регионах. Они ничего не говорят о том, почему цены в Азии и США тоже высокие. В настоящее время наблюдается небольшое снижение цен на энергоресурсы в Азии, а вслед за тем – и в Европе, но европейцы не видят этой связи. Им кажется, что европейский кризис – нечто отдельное, хотя все движения на рынках в Европе совпадают с аналогичными движениями на рынках в Азии и США. Цены растут по всему миру, кроме РФ, еще с лета 2021 года, но в ЕС этого не то что не могут, а не хотят видеть", - подчеркнул экономист.



"Истинная причина глобального энергетического кризиса заключена в нехватке предложения на рынке из-за сочетания факторов. Один из этих факторов – нехватка инвестиций в новые проекты как в области сжиженного природного газа, так и в области разведки и добычи газа, поставляемого по трубопроводам. Поскольку взаимное влияние между крупными региональными рынками безусловно существует, воздействие нехватки предложения сказалось на всем мире. По Европе текущий кризис ударил больше, чем по другим промышленно развитым странам исключительно по вине самих европейцев. Европейские управленцы привязали 100% поступающего в Европу газа к котировкам на бирже, в отличие от Азиатско-Тихоокеанского региона, где 75% газа поступает по нефтяной привязке. Соответственно, средняя цена газа в АТР в разы меньше, чем в ЕС", - обратил внимание Александр Фролов.



"Свою вину в том, что Европе газ обходится дороже, чем другим, европейские управленцы и пытаются сейчас прикрыть обвинениями в адрес России. А ведь и без конфликта на Украине сейчас все равно продолжался бы глобальный энергетический кризис, возможно, не столь острый и разрушительный для Европейского Союза, как сейчас. При этом важно подчеркнуть, что от нынешних разрушений выигрывает явно не РФ – достаточно посмотреть, в какие страны утекают промышленные предприятия из ЕС. Что же касается завершения украинского конфликта, то как оно поможет росту предложения газа? Оно же никак не скажется биржевых котировках, к которым привязаны все цены на газ в ЕС. Уверен, скоро Фатих Бироль расскажет о новых причинах, почему Россия виновата в проблемах, на самом деле созданных еврочиновниками", - заявил он.



"Напомню, что для авральной перестройки энергетического рынка ЕС европейцам сейчас приходится вводить новые налоги и ограничения, снимать часть сверхприбылей, поскольку как-то по-другому эту ситуацию, с их точки зрения, не разрешить. Вот они и придумывают, в чем еще обвинить Россию. И тут бесполезно спрашивать, как РФ могла заставить компанию Siemens и Германию в целом не заниматься решением проблем с газоперекачивающими агрегатами, из-за которых прекратились поставки по "Северному потоку"? Или как Москва могла принудить европейцев не пытаться быстро восстановить газоснабжение после терактов на "Северном потоке" и "Северном потоке-2"? Можно задать и другой вопрос: почему ЕС не порекомендует Киеву разрешить прокачку через газораспределительную станцию "Сохрановка", чтобы "Газпром" смог качать в ЕС хотя бы 30-35 млн кубометров газа в сутки? Ответов на эти вопросы от еврочиновников ждать не приходится", - заключил Александр Фролов.