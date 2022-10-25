Тбилиси примет фестиваль музыки эпохи барокко

25 окт. 15:27

VIII Международный фестиваль музыки эпохи барокко с участием артистов состоится в Тбилиси с 9 по 27 ноября, сказано в сообщении организаторов.

Концерты пройдут 9, 11, 13, 15 и 27 ноября на малой сцене Национального театра Руставели, а 24 ноября – в Музыкально-культурном центре имени Джансуга Кахидзе.

Зрители смогут посетить концерты "Грузинской симфониетты", оркестра "Галантная Европа", знаменитого итальянского скрипача и дирижера Фабио Бьонда, коллектива из Финляндии – Helsinki Baroque Orchestra и других.