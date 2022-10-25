Парламент Армении подтвердил письмо Затулину о "нежелательности визита"

25 окт. 15:25

Руководство парламента Армении действительно послало первому зампреду комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константину Затулину письмо с информацией о нежелательности его визита в Армению, рассказала пресс-секретарь спикера Нацсобрания Цовинар Хачатрян.

"Подтверждаю, что письмо с соответствующим содержанием было направлено г-ну Затулину", - цитирует ее Sputnik Армения.

Никаких деталей Хачатрян не привела.

Сам Затулин уже назвал письмо "оскорбительным шагом".