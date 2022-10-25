Названы продукты, опасные для сердца

25 окт. 15:10

Врач-терапевт, кардиолог Ярослав Ашихмин перечислил продукты питания, которые могут навредить сердцу, передает радио Sputnik.

"Наиболее опасны для сердца те продукты, которые содержат трансжирные кислоты. Они (трансжиры, – ред.) образуются в процессе гидрогенизации, при котором жидкие жиры (растительные, – ред.) превращаются в твердые. Используются трансжиры в не очень качественной кулинарии, например, при длительной жарке картофеля фри, при производстве печенья", – рассказал специалист.

Ашихмин сообщил, что вторым вредным продуктом для сердца и сосудов является переработанное мясо. "В любимые россиянами колбасы и сосиски по технологии производства замешивается жир", – объяснил врач.

Также вредно употреблять пережаренную пищу, из-за жарки в ней "образуются опасные вещества, которые могут приводить к повреждению сосудов".

Кардиолог посоветовал есть красное мясо не чаще одного раза в неделю, не злоупотреблять сладостями и выпечкой.