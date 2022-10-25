Силуанов рассказал об увеличении прожиточного минимума и МРОТ

25 окт. 15:07

Проект российского бюджета на ближайшие три года предусматривает рост прожиточного минимума, МРОТ и зарплат бюджетников, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов на заседании программной комиссии "Единой России".

"Проиндексированы все необходимые пособия. Будут увеличены выплаты в связи с ростом прожиточного минимума", - цитирует министра официальный Telegram-канал партии.

По словам Силуанова, прожиточный минимум увеличится до 14 275 рублей, МРОТ - до 16 242 рубля, в результатет вырастут зарплаты у 3,5 млн работников.

"Проектом бюджета также предусмотрено увеличение зарплат работников бюджетной сферы", - добавил глава Минфина.