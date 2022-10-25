Денежные переводы можно совершить по номеру телефона в Армению

25 окт. 15:01

Банк ВТБ запустил сервис трансграничных переводов по номеру телефона в дружественные государства - Армения стала первой страной, получившей данную услугу, сообщает пресс-служба банка.

"ВТБ запустил собственный сервис трансграничных переводов по номеру телефона в дружественные страны, первой из которых стала Армения. Российские клиенты ВТБ смогут мгновенно отправлять деньги на счет или карту клиенту – физическому лицу в "Банк ВТБ" (Армения) по номеру его мобильного телефона", - сказано в сообщении.

Максимальные суммы перевода составляют 50 тыс рублей в день и 300 тыс – в месяц. Отмечается, что банк запустит такие переводы еще в несколько стран до конца года.