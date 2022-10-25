Глава Минфина назвал условие для деполяризации Грузии

25 окт. 14:54

Уровень политической поляризации в Грузии может снизиться за счет общих усилий властей и оппозиции, сообщил глава Минфина страны Лаша Хуцишвили в ответ на заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса.

Прайс ранее рассказал о встревоженности Вашингтона некоторыми действиями правительства Грузии, включая приостановку или отмену важных демократических реформ, что спровоцировало откат на пути к членству в ЕС и углубило поляризацию в обществе.

"Для снижения поляризации важны не только усилия власти, правительства, но также важна вовлеченность оппозиции в этот процесс", - цитирует министра Sputnik Грузия.

Деполяризация входит в число условий Евросоюза для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в объединение. Хуцишвили отметил, что эти пункты реализуются в темпе, который требуется для выполнения конкретных пунктов, и заверил, что все пункты будут выполнены в срок.