Минцифры: 5G в России запустят к 2024 году

25 окт. 14:41

Сеть 5G в России появится к 2024 году, сообщила замглавы Минцифры РФ Бэлла Черкесова выступая в Самарканде, где проводятся заседания Совета глав администраций связи Регионального содружества в области связи (РСС) и Координационного совета стран СНГ по информатизации при РСС.

"В целом, у нас пока в планах запуск 5G к 2024 году. Ну, есть еще, понятно, много над чем работать", - цитирует чиновницу РИА Новости.

Замминистра уточнила, что по итогам прошлого года в восьми российских регионах и городах - Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород, Казань, Набережные Челны, Томск, Хакасия - осуществляются пилотные проекты 5G.