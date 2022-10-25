Россия может остаться без автомобилей Kia

25 окт. 14:26

Южнокорейская компания Kia может приостановить поставки автомобилей на российский рынок, об этом сообщил вице-президент компании Чу У Чжон, пишет Bloomberg.

"Если вы спросите меня об одном негативном факторе для продаж, я бы сказал, что волатильность в России может увеличиться в следующем году, а сам автомобильный рынок может полностью закрыться на некоторое время", - заявил вице-президент компании.

Он добавил, что может быть рассмотрен вопрос о том, чтобы в России заниматься только послепродажным обслуживанием, поскольку Kia в принципе не может поставлять автомобили в страну.

Отметим, что Kia занимает второе место по продажам автомобилей в России.