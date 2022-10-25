РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Россия может остаться без автомобилей Kia

Россия может остаться без автомобилей Kia

Южнокорейская компания Kia может приостановить поставки автомобилей на российский рынок, об этом сообщил вице-президент компании Чу У Чжон, пишет Bloomberg.

"Если вы спросите меня об одном негативном факторе для продаж, я бы сказал, что волатильность в России может увеличиться в следующем году, а сам автомобильный рынок может полностью закрыться на некоторое время", - заявил вице-президент компании.

Он добавил, что может быть рассмотрен вопрос о том, чтобы в России заниматься только послепродажным обслуживанием, поскольку Kia в принципе не может поставлять автомобили в страну.

Отметим, что Kia занимает второе место по продажам автомобилей в России.

1080 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version