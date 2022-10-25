Кола от "Очаково" появится на прилавках магазинов Узбекистана и Казахстана

25 окт. 14:17

Российский завод "Очаково" приступил к поставкам в Узбекистан и Казахстан газированных напитков CoolCola, Fancy и Street, пишет пресс-служба компании.

"АО МПБК "Очаково" в октябре 2022 года совершил первые отгрузки CoolCola, Fancy и Street в Казахстан и Узбекистан", - сказано в сообщении.

Узбекистан напитки пока получает в алюминиевых банках объемом 0,33 литра. Сейчас их можно найти в оптовых и розничных торговых точках страны. В ближайшее время компания начнет поставлять продукцию в крупные торговые сети Узбекистана.

"Развитие экспортных рынков будет идти одновременно с российским. Мы видим очень положительную динамику и готовы инвестировать в это направление", – цитирует пресс-служба гендиректора "Очаково" Юрия Антонова.