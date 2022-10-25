Историю в России будут изучать иначе

25 окт. 13:57

В российских школах будет введен новый курс истории, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"С учетом непрекращающихся попыток извне исказить историческую правду, считаем необходимым и дальше усиливать в школах историческое просвещение, для этого обновляем содержание образования, (вводим) новые уроки истории", - рассказал министр, выступая на пленарном заседании Всемирного русского народного собора.

По словам Кравцова, ведется работа над созданием курса для старшеклассников "Россия - моя история", "ключевая роль в духовно-нравственном воспитании также отводится предметам основы религиозно-нравственной культуры и светской этики".

Он отметил, что апробация нового курса истории для старшеклассников начнется в следующем учебном году, по ее итогам курс будет введен на постоянной основе. Учебник "Россия - моя история" будет изучаться "в рамках курса истории, поэтому отдельного экзамена не планируется".