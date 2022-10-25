"Верхний Ларс" модернизируют в следующем году

25 окт. 13:55

Модернизацию пункта пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии предполагается завершить в следующем году, такое сообщение опубликовано на сайте главы и правительства региона.

В республику с рабочей поездкой прибыл зампред комитета Совета федерации по экономической политике Мурат Хапсироков. Вместе с председателем регионального правительства Борисом Джанаевым и директором департамента госполитики в области обустройства пунктов пропуска через госграницу Минтранса РФ Михаилом Кокаевым они ознакомились с работой "Верхнего Ларса".

"Работы по модернизации одного из самых загруженных в стране погранпереходов продолжаются, реконструкция ведется в два этапа. Проектом запланировано увеличение количества полос движения до 39, а также создание дополнительных накопительных стоянок для автомобилей, разделение потоков грузового и пассажирского транспорта, строительство здания пограничного таможенного контроля, модернизация кинологической службы", - отметили в ведомстве.

Этим летом были запущены 12 новых полос движения для легковых машин на выезд из РФ. К концу ноября будут открыты еще 12 полос движения на въезд в РФ.