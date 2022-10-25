Алиев: успехи Казахстана радуют Азербайджан

25 окт. 13:43

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил казахстанского коллегу Касым-Жомарт Токаева с Днем Республики.

"Уверенно продвигаясь по пути динамичного развития, Казахстан добился значительных успехов во всех сферах, занял достойное место на международной арене. Масштабные реформы и созидательная работа, проводимые сегодня в стране под Вашим решительным руководством, служат всестороннему развитию и подъему Вашей братской страны. Завоеванные вами успехи очень радуют и Азербайджан как братскую страну", - сказано в телеграмме.

Он отметил, что высокий уровень двусторонних отношений наглядно воплощает волю народов Азербайджана и Казахстана, тесно связанных общей историей, духовными и культурными ценностями. Глава государства подчеркнул, что визит Токаева в Баку в августе дал возможности для повышения сотрудничества на новый уровень.

"В то же время с удовлетворением вспоминаю недавнюю встречу с Вами в Астане, верю, что обстоятельный обмен мнениями и обсуждения перспектив нашего сотрудничества придадут новый импульс азербайджано-казахстанским отношениям", - говорится в тексте.

Ильхам Алиев, выразил уверенность, что страны будут прилагать совместные усилия для продолжения и расширения многосторонних связей, носящих характер стратегического партнерства, взаимовыгодного сотрудничества как в двустороннем порядке, так и в рамках международных организаций.

"В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в государственной деятельности, а братскому народу Казахстана – постоянного благополучия и процветания", - заключил президент.