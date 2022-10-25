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Кыргызский госбанк больше не принимает карты "Мир"

Кыргызский госбанк больше не принимает карты &quot;Мир&quot;

Государственный "Айыл-банк" в Кыргызстане пока не обслуживает российские карты "Мир", говорится в сообщении на его официальном сайте.

"Айыл Банк" по техническим причинам с 25 октября 2022 года временно приостанавливает обслуживание карт "Мир" на своих периферийных устройствах (банкоматы, POS-терминалы) и денежные переводы от клиента к клиенту в рамках НСПК (Национальная система платежных карт - ред.)", - цитирует его РИА Новости.

Ранее перестали обслуживать карты "Мир" кыргызские коммерческие банки "Кыргызстан", "Бакай-банк", "Доскредобанк", "Компаньон" и "Банк Азии".

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