Путин поздравил Токаева с Днем Республики

25 окт. 13:34

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву по случаю Дня республики, сообщает пресс-служба Токаева.

"Казахстан добился впечатляющих результатов в экономической, социальной, научно-технической и других областях, играет важную роль в международных делах. Отношения стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами успешно развиваются", - сказано в поздравлении.

В заключение российский лидер пожелал Токаеву и народу Казахстана мира и благополучия.