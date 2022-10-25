Минпромторг предложил активизировать протекционизм для российского мобильного ПО

25 окт. 13:31

Российским властям стоит активизировать протекционизм собственному мобильному программному обеспечению, где все еще сохраняется высокий уровень зависимости от иностранных компаний, с таким заявлением выступил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак в ходе "Спектр Форума 2022" в Сочи.

"Я бы более решительно проводил протекционистскую политику. Почему? Потому что несмотря на то, что в отношении нас какие-то санкции вводят, тем не менее, я не зря сказал про отмену санкций в отношении телекомоборудования, про позицию Cisco (изучает возвращение на рынок РФ - ред.). Оно нам надо? Я бы тут более, с моей точки зрения, внимательно со стороны государства на этот вопрос посмотрел и в отношении других решений тоже", - цитирует его "Интерфакс".

Чиновник добавил, что у российских производителей пока есть сложности с выпуском мобильных операционных систем, при том что это сейчас очень важное, критичное направление.

Шпак уточнил, что ряд вендоров, в частности, Apple, запрещают российское ПО. В связи с этим он считает необходимым налаживание "вдумчивой" политики в отношениях с вендорами, при одновременном активном развитии и поддержке отечественной экосистемы.