РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Минпромторг предложил активизировать протекционизм для российского мобильного ПО

Минпромторг предложил активизировать протекционизм для российского мобильного ПО

Российским властям стоит активизировать протекционизм собственному мобильному программному обеспечению, где все еще сохраняется высокий уровень зависимости от иностранных компаний, с таким заявлением выступил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак в ходе "Спектр Форума 2022" в Сочи.

"Я бы более решительно проводил протекционистскую политику. Почему? Потому что несмотря на то, что в отношении нас какие-то санкции вводят, тем не менее, я не зря сказал про отмену санкций в отношении телекомоборудования, про позицию Cisco (изучает возвращение на рынок РФ - ред.). Оно нам надо? Я бы тут более, с моей точки зрения, внимательно со стороны государства на этот вопрос посмотрел и в отношении других решений тоже", - цитирует его "Интерфакс".

Чиновник добавил, что у российских производителей пока есть сложности с выпуском мобильных операционных систем, при том что это сейчас очень важное, критичное направление.

Шпак уточнил, что ряд вендоров, в частности, Apple, запрещают российское ПО. В связи с этим он считает необходимым налаживание "вдумчивой" политики в отношениях с вендорами, при одновременном активном развитии и поддержке отечественной экосистемы.

920 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version