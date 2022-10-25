Узбекистан возродит караван-сараи для иностранных туристов

25 окт. 13:23

В Минтуризма Узбекистана рассказали о планах по развитию туризма в республике и привлечению иностранных гостей.

"Туризм был определен как стратегическое направление развития Узбекистана. Открывая двери нашей страны, были предприняты меры по валютной и визовой либерализации. В частности, на сегодня граждане 91 страны мира могут посещать нашу республику в безвизовом режиме", – сообщил замначальника управления инвестиций и развития туристической инфраструктуры Министерства туризма и культурного наследия Аброрхужа Миноваров на второй туристической конференции Discovering Uzbekistan в Самарканде.

В этом году, согласно прогнозам, Узбекистан посетят 4,5 тыс иностранных туристов. Для привлечения гостей в республику планируется направить более $500 млн на создание и развитие придорожной инфраструктуры вдоль туристической магистрали от Ханабада (Андижанская область) до Муйнака (Каракалпакстан). Вдоль магистрали появятся гостиницы, мотели, сервисные центры, санитарно-гигиенические узлы, торговые пункты, рестораны, парковки, автозаправки, а также придорожные караван-сараи.

"Для этого будут разработаны 4 вида проектов отдельно для Хорезма и Каракалпакстана, Самарканда и Ташкента, Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей, а также Ферганской долины. Здесь будут созданы все условия и возможности для комфортного пребывания зарубежных туристов, которые путешествуют на личных автомобилях", – добавил представитель ведомства.