Стало известно, сколько денег потратили туристы в Москве

25 окт. 13:01

Путешественники летом тратили в Москве в среднем 10 тыс рублей в день, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

"Больше всего денег во время поездок тратили путешественники в возрасте от 30 до 49 лет — 55%. Основные расходы во время пребывания в Москве пришлись на шопинг и питание", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в целом за 6 месяцев туротрасль пополнила городской бюджет на 50,2 млрд рублей. Обороты столичных отелей и агентств за январь-июнь выросли на 50% и достигли 44,7 млрд рублей.