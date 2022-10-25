На трассу "Формулы-1" в Сочи выйдут рейсовые автобусы

25 окт. 12:59

В начале ноября в Сочи состоится V конкурс водительского мастерства "Водитель года" – свое умение и возможности техники шоферы рейсовых автобусов городских маршрутов покажут 2 ноября на трассе "Сочи Автодром", где проходят королевские гонки "Формула-1".

Профессиональные водители автобусов продемонстрируют качества, от которых зависит безопасность пассажирских перевозок, жизнь и здоровье людей, а главная цель соревнований - повышение профессионального мастерства среди водителей рейсовых автобусов, - передает портал Юга.ру.

Соревнования пройдут на автобусах в трёх категориях: малом, среднем и большом классах. Лучших определят по итогам двух туров, которые включают в себя тестовое задание на знание ПДД и практический этап.

Ранее, в 2019 году, организаторы собрали на одной площадке представителей из 29 регионов России. В соревнованиях поучаствовали 160 водителей автобусов, а посетили мероприятие более 300 человек.

Спонсорами соревнований станут крупнейшие производители автобусов ООО "Русские автобусы - Группа компаний ГАЗ", ООО "МАЗ – Юг", ООО "Дилерский центр "Беларусь". Ожидается, что в конкурсе примут участи и производители горюче-смазочных материалов, запчастей и программного обеспечения.