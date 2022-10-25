Вильфанд: октябрь в Москве закончится аномальным теплом

25 окт. 12:52

В Москве на этой неделе потеплеет, а предстоящие выходные обещают быть особенно комфортными - плюс 10-13, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет Агентство городских новостей "Москва".

«Каждый день до конца недели температура будет повышаться», - сообщил синоптик.

В среду в Москве плюс 5-7, облачно и дождь, в четверг воздух прогреется до 8-10 градусов. Что на 2-3 градуса выше нормы, и также будет небольшой дождь. "В пятницу и субботу прогнозируется плюс 9-10 градусов, а в воскресенье в Москве мы прогнозируем те же плюс 10, но по области даже до плюс 13 градусов", - поделился Вильфанд.

Потепление в столичном регионе будет связано с перемещением теплых воздушных масс с запада и юго-запада, объяснил он.

"Это комфортная осенняя погода, да, временами дождь, но ведь это осень", - отметил специалист.

При этом со вторника ожидается похолодание. "Видно, что в начале ноября будет заметное понижение температуры. Это вероятностный прогноз, но на него вполне можно ориентироваться, а вот до каких цифровых значений понизится температура - можно будет сказать чуть позже", - рассказал Вильфанд.