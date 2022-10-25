ТВ-реваншизм обречен на провал - мирный процесс на Южном Кавказе не остановить

Ни одна страна в мире, включая Армению, не подвергает сомнению, что Карабах является суверенной территорией Азербайджанской Республики, и, тем не менее, реваншистские силы в армянской диаспоре и Ереване не прекращают свои попытки как-то повлиять на этот непреложный факт, нарушая международное право.

Происходит это и в России, несмотря на четкую позицию Москвы о принадлежности Карабаха Азербайджану - напомним известные слова Владимира Путина: "с международно-правовой точки зрения … эти все территории являются неотъемлемой частью Азербайджанской Республики", "Карабах с точки зрения международного права - тоже Азербайджан".

Особенно неадекватно такие провокации выглядят в ситуации недавно установившегося мира, когда все разумные силы, казалось бы, должны работать на его упрочение и отвергать любые поползновения к реваншизму. Соответственно, непонимание и удивление вызвал показанный на прошлый неделе на Первом канале выпуск программы "Большая игра", где некоторые эксперты, проявляя безграмотность и некомпетентность, высказывались в реваншистском ключе, озвучивали заявления, провоцирующие вражду между народами, ставили под сомнение территориальную целостность Азербайджана. Более того, в эфире была показана карта, искажающая признанные всем мировым сообществом границы Азербайджана.

В ходе обсуждения прозвучали и высказывания о якобы угрозах для карабахских армян, хотя президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что они беспрепятственно могут получить азербайджанское гражданство, их безопасность будет надежно обеспечена государством.

Еще одна тема, поднятая провокаторами, - риски, которые якобы несет строительство Зангезурского коридора. Но ведь Азербайджан и Турция уже связаны дорогой через Грузию. Да и в целом все создаваемые транспортные коммуникации имеют исключительно экономическое значение, причем для всех стран региона, включая и Армению.

Кадры, демонстрируемые по самому популярному российскому телеканалу, ожидаемо вызвали протест и у надежного союзника Москвы - Баку. Посольство Азербайджана в России направило в МИД РФ дипломатическую ноту, в которой напомнило, что высказывания, прозвучавшие в эфире, противоречат официальной позиции Москвы и подрывают меры по обеспечению долгосрочного мира, стабильности и безопасности в регионе.

Впрочем, едва ли телевизионная провокация даст результат, на который надеялись те, кто совершил ее. Мирные процессы на Южном Кавказе, запущенные и развивающиеся при неизменном участии России, не остановить. Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что президент России Владимир Путин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию на очередной трехсторонний саммит, на котором будет рассмотрен "весь комплекс трехсторонних и двусторонних вопросов", чуть позже подготовку встречи на высшем уровне подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Армяно-азербайджанское урегулирование вбросами на ТВ не остановить.