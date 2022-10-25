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Донским наркоторговцам зачитали приговор

Донским наркоторговцам зачитали приговор

Сальский городской суд сегодня вынес приговор двум жителям Ростовской области, организовавшим нарколабораторию на территории региона, - сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

"Александр Расулов и Рамазан Исраилов в поселке Сандат Сальского района Ростовской области организовали производство мефедрона в особо крупных размерах в целях сбыта на территории региона. Они были задержаны 5 августа 2020 года на месте преступления. В ходе обследования у Расулова и Исраилова было изъято свыше 31 кг синтетического наркотика - мефедрона", - говорится в сообщении, передает "Интеряакс".

Подельников признали виновными в покушении на сбыт наркотиков в особо крупных размерах, их ждет по 9,5 лет колонии строгого режима.

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