В Ростове открывается трехдневная выставка "ЮгПродЭкспо"

25 окт. 12:18

Завтра, 26 октября, в ростовском "ДонЭкспоцентре" открывается выставка пищевой и перерабатывающей промышленности "ЮгПродЭкспо" – специализированный проект для профессионалов отрасли, который впервые прошел в прошлом году.

На площадке будет представлен большой выбор материалов, ингредиентов и оборудования для производства продуктов питания, а также широкий ассортимент напитков и продовольственных товаров для предприятий общепита, оптовых и розничных торговых сетей, - передает "АиФ-Ростов".

В выставке примут участие более 50 компаний из 11 регионов России: Ростовской области, Краснодарского края, Москвы и Московской области, Крыма, Дагестана, а также Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ульяновска, Липецка и Казани.

Ключевыми ее участниками станут производитель растительного масла и кондитерской продукции "Кубанская продуктовая компания", производитель хлебобулочных и мучных кондитерских изделий ГК "Юг Руси", сетевой ритейлер "Лента", изготовители гофрокартонной упаковки, поставщик конвейерных печей для пиццы и выпечки HOTBOX и другие производители.

У специалистов пищевой индустрии будет возможность увидеть на одной площадке все новинки и тренды отрасли, найти новых деловых партнеров, заключить выгодные сделки, закупить необходимые для бизнеса товары напрямую у производителей и договориться о поставках.

На одной площадке с "ЮгПродЭкспо" будет работать традиционная выставка "Ростов гостеприимный", где можно будет продегустировать и приобрести эксклюзивные продукты, которые не встречаются в ассортименте известных торговых сетей.

Выставка будет проходить по 28 октября.