В Турции анонсировали принципиальное соглашение с Россией по газовому хабу

25 окт. 12:14

Глава Минэнерго Турции Фатих Денмез сообщил о достижении принципиального соглашения с Россией о создании в стране газового хаба.

Он отметил, что Анкара уже приступила к выполнению своей части работы, подчеркнув, что турецкой стороне необходимо завершить работы на своей стране.

"Сначала мы рассмотрим нашу часть работы. Мы начали это. Друзья работают в Botaş, Epiaş. У нас всегда была цель стать газовым центром и центром торговли. В принципе, достигнуто соглашение относительно переговоров", - цитирует его РИА Новости.