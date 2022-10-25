Первый глобальный кризис в области энергетики разразился в мире

25 окт. 12:06

Сейчас в мире протекает первый действительно глобальный кризис в сфере энергетики, об этом заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.

"Мы посреди первого по-настоящему глобального кризиса. Наш мир никогда не был свидетелем такого глубокого и сложного энергетического кризиса", - пояснил он в интервью телеканалу CNBC.

По словам исполнительного директора МЭА, катализатором изменений стало начало конфликта на Украине: до 24 февраля Россия была экспортером нефти, газа и угля "номер один", но потом случился серьезный поворот на рынках энергетических ресурсов.

По мнению Бирола, рынки нефти и газа останутся сильно волатильными, пока не будет урегулирована ситуация на Украине.

Он уточнил, что политические вопросы вне его компетенции, но все же подчеркнул, что возможности "плавного" энергетического перехода в текущих условиях нет.