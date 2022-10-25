Горные курорты Сочи примут форум "Горы. Туризм. Бизнес"

25 окт. 11:56

С 31 октября по 3 ноября 2022 года представители российских курортов, инвесторов и государства встретятся в горах Сочи для обсуждения новых сценариев развития по развитию горнолыжного отдыха, внутреннего туризма и поддержке бизнеса в новых реалиях на форуме "Горы. Туризм. Бизнес".

Планируется, что в ходе форума будут разработаны новые сценарии развития отрасли в сложные времена и определены векторы их развития на ближайшую перспективу.

Главная инициатива форума - запустить новые законодательные проекты для развития и поддержки отраслей туризма и горнолыжного отдыха в России, для чего в рамках форсайт-сессии "Бизнес и государство" будет организован прямой диалог с представителями Минэкономразвития, корпорации Туризм.РФ, депутатами Госдумы, представителями Росконгресса, АО "Кавказ.РФ", министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, - передает портал Юга.ру.

Ключевым событием форума станет презентация стратегических территориальных и отраслевых проектов развития с целью привлечения партнеров и инвестиций. Свои проекты представят ГК "Интеррос", ООО "Мантера-групп", АО "Газпром", "Союзмультфильм" с проектом "Союзмультпарк", курорт "Манжерок", спортивно-туристический кластер "Игора", ГЛК "Аджигардак", ГЛК "Солнечная долина", спортивно-туристический комплекс "Воробьевы горы", "Парки Росси", АО "Корпорация Туризм.РФ" и многие другие.

Сотрудники трех принимающих курортов – "Роза Хутор", "Газпром" и "Красная Поляна" - расскажут об основных бизнес-направлениях деятельности, возможностях и условиях для партнеров, а также проведут экспертные экскурсии по ключевым туристическим объектам. Ожидается, что в форуме поучаствуют около 60 курортов России.