Лидер "Мечты": у президента Грузии нет конституционных прав для встречи с президентом Азербайджана

25 окт. 11:44

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не обладает конституционными полномочиями и обязательствами для встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщил лидер правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Гия Вольский.

"У него (президента Азербайджана - ред.) были вопросы чрезвычайной важности, и эта тема не должна перекрываться тем, встретилась ли с ним Саломе Зурабишвили, у которой нет по конституции тех полномочий и обязательств, чтобы именно эта встреча состоялась", - цитирует его Sputnik Грузия.

Политик пояснил, что при приглашении президента или премьер-министра устанавливается круг тем для обсуждения. Что касается Зурабишвили, то нет таких тем, которые она могла бы обсудить пусть даже с президентом Азербайджана, если это не определено конституцией.

Наконец, напомнил Вольский, согласно конституции Грузии, глава государства в Грузии - премьер-министр, по конституции Азербайджана глава АР - президент. "Главы государств также приезжают в Германию и встречаются с канцлером, они не встречаются с президентом Штайнмайером, и об этом нет никаких новостей", отметил лидер "Мечты".