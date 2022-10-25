Делегации Минюстов Турции и Финляндии договариваются по членству в НАТО

25 окт. 11:33

В столице Турции стартовали переговоры делегаций Минюстов Турции и Финляндии в рамках процесса членства в НАТО, пишет турецкая газета Millliyet.

"Переговоры между представителями министерства юстиции и министерства юстиции Финляндии начались сегодня в 10.00 в Анкаре. На переговорах турецкую делегацию возглавляет генеральный директор отдела Минюста по внешним связям и ЕС Касым Чичек", - пишет издание, передает РИА Новости.

Напомним, Финляндия и Швеция 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО, исключение пока составляют Турция и Венгрия.