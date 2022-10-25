Свыше 6,5 тысяч россиян подхватили COVID-19

25 окт. 11:24

В России за минувшие сутки выявили 6 578 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 501, в Санкт-Петербурге - 464, в Подмосковье - 85. В Краснодарском крае - 87, в Ставропольском крае - 46, в Крыму - 49, в Дагестане - 10, в Кабардино-Балкарии - 18, в Адыгее - 6, в Карачаево-Черкесии - 6, в Чечне - 1, в Северной Осетии - 2, в Ингушетии - 3.

Общее число инфицированных в России достигло 21 386 842.

Госпитализированы за сутки 1 576 человек. Выздоровели 12 912 пациентов, за все время - 20 740 347.

Умерло за сутки 84 человека, с начала пандемии - 389 710.