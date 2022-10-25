Жительница Беларуси перебралась в Северную Осетию, бросив ребенка

25 окт. 11:23

В Северной Осетии нашли жительницу Беларуси, которая оставила своего сына без присмотра и уехала в село Ногир Пригородного района, сообщает пресс-служба МВД по республике.

В ведомстве заявили, что 33-летняя мать не воспитывала ребенка, за это ее лишили родительских прав. Женщина, решившись расстаться с прошлой жизнью, перебралась в Северную Осетию.

Гражданка стала работать на сельхозпредприятии, вступила в гражданский брак и стала матерью еще двоих детей, за которыми также не ухаживала.

Отмечается, что все это время она находилась в федеральном розыске.