В Сочи решат проблему с городскими парковками

25 окт. 11:10

В Сочи обсудили развитие и содержание дорожной инфраструктуры и возведение новых парковочных мест, - сообщил в своем официальном Telegram-аккаунте мэр Сочи Алексей Копайгородский.

"Jбсуждали развитие и содержание нашей дорожной инфраструктуры. Сейчас работаем над организацией в Сочи прибордюрных парковок. Определили 79 улиц во всех районах курорта, где возможно обустроить парковочное пространство для более 4,3 тыс. автомобилей", - подчеркнул градоначальник.

Jпыт по возведению парковочных мест изучили в Казани и Москве.

"До конца года подготовим необходимую документацию на конкурс, нормативную базу. Задача у инвестора серьёзная: во взаимодействии с нами, ГИБДД обеспечить необходимую инфраструктуру, чтобы сделать прибордюрную парковку в городе максимально удобной для автолюбителей", - отметил Копайгородский.

Реализация проекта начнется в 2023 году.