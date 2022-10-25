Турпоток россиян за рубеж упал

25 окт. 10:58

В текущем году турпоток из России в другие страны сократится на 30% по сравнению с прошлым, сообщила руководитель АТОР Майя Ломидзе.

"Я думаю, что вряд ли прогноз в 61 миллион поездок реализуется. В целом, сейчас идет снижение продаж, это факт. На внутреннем рынке спрос будет сопоставим с прошлым годом, а на зарубежном - в лучшем случае минус 30%", - цитирует ее РИА Новости.

Она также заявила, что самым пессимистичным прогнозом станет снижение спроса на выездном рынке на 40-50%, а на внутреннем — на 10%.

"В этом году проджи очень поддержал осенний кешбэк. Таким образом, в целом прирост на внутренних направлениях сейчас составляет плюс 10%, по нашим подсчетам. Но он меньше, чем он мог бы быть, если бы не 21 сентября. Оценочно, он мог бы вырасти на 20% по сравнению с 2021 годом", - заключила Ломидзе.