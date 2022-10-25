В горах Сочи продолжают искать двоих туристов

25 окт. 10:52

Спасатели в Сочи до сих пор не нашли двоих молодых людей, которые не вернулись из похода 23 октября.

Поиски начались накануне, когда за помощью обратилась мать одного из туристов, по ее словам 19-летний юноша и его товарищ отправились в поход в район истока реки Чвижепсе, точный маршрут неизвестен.

Молодые люди хотели одним днем сходить в поход и вернуться поздно вечером 23 октября. Последний раз юноша выходил на связь 23 октября в 21.00 и сообщил, что видит вдали огни села Медовеевка.

Сегодня поисковые группы увеличены, одна ищет туристов в каньоне реки Чвижепсе, другая - в районе хребта Иегош.