МИД Азербайджана: Армения продолжает злоупотреблять Лачинским коридором

25 окт. 10:49

Армения не выполняет свои обязательства в рамках Трехсторонней декларации и международного права, не прекращает деятельность против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, окончательно не выводит все свои вооруженные силы с территории Азербайджана, не прекращает деятельность по минированию азербайджанских территторий, не сотрудничает в разминировании и не предоставляет Азербайджану точные карты мин, - говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана об угрозах в результате минирования Арменией территорий Азербайджана.

"Необходимо оказать давление на Армению, чтобы она предоставила точные карты минных полей. Эти шаги не способствуют обеспечению мира и безопасности в регионе", - отмечается в документе.

"Армения в нарушение пункта 4 трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года продолжает незаконную военную деятельность, и не только не выводит свои силы с территории Азербайджана, но и продолжает размещать большое количество противопехотных мин на территории страны", - отмечается в заявлении.

"За последние 30 лет число жертв взрывов мин в Азербайджане составило 3 345 человек. С окончания Отечественной войны 2020 года и до сегодняшнего дня от взрывов мин пострадали 266 граждан Азербайджана, из них 48 человек погибли, в том числе три журналиста. Из 45 погибших 35 являются гражданскими лицами. За последние 30 лет жертвами взрывов мин стали 38 женщин и 357 детей", - отмечается в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

"По состоянию на август текущего года, после того как армяне покинули территорию Лачинского района, только на территории Лачинского района было обнаружено более 1 400 противопехотных мин марки Е-001М производства Армении 2021 года, также 3 октября текущего года в селах Забух и Сус Лачинского района на пороге домов и во дворах были обнаружены новые мины-ловушки, что свидетельствует о масштабах и серьезности угрозы", - говорится в документе.

"Установка противопехотных мин, произведенных в Армении в 2021 году, на территории Азербайджана еще раз демонстрирует, что, несмотря на то, что Лачинский коридор предназначен только для проезда граждан, товаров и транспортных средств в соответствии с пунктом 6 трехстороннего заявления, злоупотребления этой дорогой для незаконной военной деятельности Армении продолжаются. Это также демонстрирует, что заявления о том, что Армения якобы не производила и не экспортировала мины в течение последних десятилетий, не соответствуют действительности", - констатирует МИД Азербайджана.