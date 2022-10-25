Министры транспорта Организации тюркских государств соберутся в Ташкенте

25 окт. 10:39

Ташкент 27-28 октября примет заседание министров транспорта Организации тюркских государств, сообщает пресс-служба Минтранспорта Узбекистана.

Главы ведомств обсудят вопросы, связанные с развитием процессов международных грузовых перевозок, повышением транзитного потенциала региона, а также развитием альтернативных транспортных маршрутов.

В рамках заседания пройдет первая встреча железнодорожных администраций государств-членов ОТГ и пятая встреча глав портов стран-членов организации.

По итогам встречи министры согласуют такие документы, как соглашение о международных смешанных перевозках и программа взаимозависимости в транспортной сфере между государствами-членами ОТГ.