Каир принимает министриал Форума стран - экспортеров газа

25 окт. 10:35

В столице Египта Каире сегодня стартовало 24-е совещание министров Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ).

Во встрече принимают участие министры нефти, газа и энергетики 11 государств - членов организации и главы профильных ведомств восьми стран, имеющих статус наблюдателей. Делегацию России на международном форуме возглавляет министр энергетики РФ Николай Шульгинов, - передает ТАСС.

Участники совещания обсудят вопросы "установления глобального диалога между государствами - членами форума, на котором основное внимание будет уделено роли природного газа на этапе перехода к более чистой энергии", - рассказал министр нефти и минеральных ресурсов Египта Тарик аль-Мулла.

Также в повестке дня министерской встречи - проблемы обеспечения поставок природного газа на мировой рынок и энергетической безопасности.

В совещании принимают участие министры из Алжира, Боливии, Египта, Экваториальной Гвинеи, Ирана, Ливии, Нигерии, Катара, России, Тринидада и Тобаго, Венесуэлы (члены организации), а также главы ведомств из стран-наблюдателей (Ангола, Азербайджан, Ирак, Малайзия, Мозамбик, Норвегия, Перу, Объединенные Арабские Эмираты).

Все эти страны обладают 72% запасов природного газа в мире, на их долю приходится 55% экспорта газа трубопроводным транспортом и 50% экспорта сжиженного природного газа.