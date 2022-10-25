Россия окончательно помирит Армению с Азербайджаном

Президент России Владимир Путин в ближайшее время проведет третью трехстороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном – об этом накануне сообщили пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Точное время и место встречи пока не известны, однако дипломатические источники газеты "Ведомости" утверждают, что речь идет о последней неделе октября и Сочи, то есть трехсторонний саммит по армяно-азербайджанскому урегулированию состоится самое позднее в следующий понедельник, 31 октября.



Встреча организуется в соответствии с приглашением, озвученным Владимиром Путиным на заседании глав государств СНГ 14 октября, когда российский лидер подчеркнул, что Москва "всегда искренне стремилась к тому, чтобы урегулировать любые конфликты, в том числе и вопросы, связанные с Карабахом и вокруг него". "С удовольствием приглашаю президента Азербайджана и премьер-министра Армении согласовать дату и – я так понимаю, что заинтересованность есть, – встретиться в России в любом месте, в любое время: в Сочи, в Петербурге, в Москве. Мы с вами обсудим и определимся", - анонсировал он.



Надо сказать, что встреча в трехстороннем формате лидеров России, Азербайджана и Армении напрашивается давно. Москва активно участвует в межгосударственных комиссиях по урегулированию армяно-азербайджанских отношений и как посредник, и как консультант, однако на высшем уровне последний трехсторонний саммит прошел около года назад, 26 ноября 2021 года в Сочи. С тех пор Ильхам Алиев и Никол Пашинян официально встречались пять раз – но только на площадках Евросоюза, четырежды в Брюсселе при участии главы Евросовета Шарля Мишеля и один раз в Праге, где к Мишелю присоединился президент Франции Эммануэль Макрон. По существу задач урегулирования европейские встречи оказались бесплодными, поскольку Брюссель использовал их для достижения собственных целей, а потому настало время для третьего раунда куда более продуктивных встреч Путин-Алиев-Пашинян.



Стоит напомнить, что армяно-азербайджанские переговоры с участием Москвы и с участием Брюсселя совершенно разные по сути. Москва является центральным посредником в послевоенной нормализации отношений Еревана и Баку и заинтересована в скорейшей стабилизации Южного Кавказа. При участии Владимира Путина Никол Пашинян подписал капитуляцию Армении в Карабахской войне. Россия является участником трех соглашений, регулирующих все постконфликтные армяно-азербайджанские процессы, и работает как полноценная сторона в комиссии по открытию транспортных коммуникаций в регионе. Россия стратегически нацелена на то, чтобы ее союзники оставили вражду в прошлом и жили мирно отныне и впредь. Мир между Азербайджаном и Арменией входит в ее национальные интересы.



В свою очередь, у Запада интересы на Южном Кавказе только конъюнктурные. Сегодня Евросоюз остро нуждается в энергоресурсах из-за собственных санкций против России, и потому стремится вернуться в регион, где находится такой крупный поставщик газа, как Азербайджан. Отсюда давление, оказываемое ЕС на армянское руководство для скорейшего подписания мирного договора с Баку – сам по себе мир на Южном Кавказе Брюссель не нужен, но ему необходимо показать себя перед азербайджанскими властями активным и полезным посредником. С другой стороны, Западу важно в целом вернуться в регион, откуда он был выброшен во время Отечественной войны Азербайджана, ведь от того, что война закончилась, Южный Кавказ не выпал из сферы геополитического противостояния Вашингтона и Брюсселя с Москвой.



Дверью в регион оказалась Армения, чей правящий режим настроен на ослабление связей с Россией и максимальное сближение с Европой и США. Отсюда и единственный практический результат пяти раундов переговоров Ильхама Алиева и Никола Пашиняна на европейских площадках – в Армении на границе с Азербайджаном размещена Миссия наблюдателей ЕС. Пока это всего 40 человек, которых просто перевезли из Грузии, однако это лишь первый шаг западного возвращения на Южный Кавказ. Если Ереван допустил четыре десятка официальных представителей Брюсселя для участия в армяно-азербайджанском урегулировании, значит, он может впустить и четыре тысячи, и еще больше. Для региона такое согласие Армении на вмешательство внерегиональных сил во внутренние дела несет только проблемы, ведь внешние игроки будут преследовать лишь собственные цели.



Мария Захарова, сообщая о подготовке встречи Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, подчеркнула, что в России прекрасно видят, как активность Запада в Армении создает угрозы для региона в целом. "Нас не могут не беспокоить тревожные тенденции, набирающие обороты в Закавказье, куда Запад явно пытается перенести отработанные на Украине конфронтационные схемы", - сказал она, назвав подход Запада к армяно-азербайджанскому урегулированию "бесцеремонным и нахрапистым", не учитывающим ни специфику региона, ни особую чувствительность существующих в нем проблем.



Официальный представитель МИД РФ указала, что истинными целями Вашингтона и Брюсселя являются не выработка компромиссных и сбалансированных решений, а самопиар и выдавливание России из Южного Кавказа, причем российские наработки присваиваются и извращаются. "Это чревато нарушением баланса, который был в непростых условиях достигнут на основе договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года", - обратила внимание Мария Захарова. По сути, это обращение России прямыми словами к режиму Никола Пашиняна, который соглашается на любые предложения ЕС и США, призыв остановить политику дрейфа на Запад, несущую всему региону, включая саму же Армению, только дальнейшую нестабильность и угрозы эскалации напряженности.



Анонс третьей встречи Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, озвученный МИД РФ, – это одновременно и анонс повестки переговоров. Разговор пойдет о наиболее серьезных и требующих немедленного решения вопросах армяно-азербайджанского урегулирования, в том числе о недопущении расшатывания послевоенных процессов внерегиональными силами. И в Москве, и в Баку отлично видят, что Ереван вновь взял курс на торможение исполнения своих обязательств по Трехстороннему заявлению 9-10 ноября 2020 года, найдя для этого помощника в лице ЕС, но просто смотреть на это ни Россия, ни Азербайджан не будут. Потому и организуется саммит: Никола Пашиняна нужно привести в чувство, Армению – стимулировать на практические шаги по нормализации отношений, а Южный Кавказ – защитить от вредоносного проникновения.



Уже сейчас можно с уверенностью говорить, что третья встреча Россия-Азербайджан-Армения на высшем уровне станет одним из главных событий в послевоенной истории Южного Кавказа. России необходим мир в этом регионе, и она сможет этого добиться, несмотря на сопротивление Запада и ее стратегического союзника Армении.