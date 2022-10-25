KFC в России превратится в Rostic's

25 окт. 10:23

Права на российские активы американского холдинга Yum! Brands проданы локальному франчайзинговому оператору KFC - компании "Смарт Сервис" под управлением Константина Котова и Андрея Осколкова.

Российские бизнесмены получат рестораны, права на мастер-франшизу и систему управления сетью франчайзинговых ресторанов.

"Покупатель по условиям договора будет отвечать за ребрендинг ресторанов на отличную от Yum! концепцию, а также сохранение рабочих мест всей российской команде», - отмечается в сообщении.

Сделку должны одобрить государственные регулирующие органы.

"После закрытия сделки Yum! Brands прекратит свое корпоративное присутствие в России", - подчеркнули в компании.

По данным "Коммерсанта", стоимость российских активов компании оценивается в 1,3 млрд рублей. Сеть KFC в России, насчитываются 1000 ресторанов, постепенно пройдет ребрендинг и превратится в Rostic's, который был зарегистрирован 1 сентября 2022 года.