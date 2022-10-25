Эбрахим Раиси: в мире появилось множество центров силы

25 окт. 10:18

За пределами западного мира появилось много центров силы, идет активное строительство многополярного мира, - заявил на генассамблее Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), проходящей в Тегеране, президент Ирана Эбрахим Раиси.

"Строительство многополярного мира не остановить. Уже много центров силы за пределами западного мира", - сказал Раиси, добавив: США уже поняли, что санкции не работают, и начали использовать другие методы, включая информационный терроризм, передает РИА Новости.

Тегеран очень серьезно относится к развитию отношений с Москвой, поскольку считает ШОС одним из таких центров силы, - добавил иранский лидер.