Россия изменит концепцию внешней политики в начале 2023 года

25 окт. 10:11

В первой половине 2023 года может быть утверждена новая концепция внешней политики России, работа над документом уже близка к завершению, сообщили в Совбезе.

"Концепции внешней политики будут тщательно отражены все реалии изменившейся за последние месяцы международной обстановки, будут уточнены наши подходы к взаимодействию с различными игроками и регионами. Глубокой корректировке подвергнутся наши подходы в отношении коллективного Запада", - сказал замсекретаря Совета безопасности Александр Венедиктов, пишет ТАСС.

Он добавил, что в Собвезе ожидают готовности документа в первой половине будущего года. "Возможно, обновленная редакция концепции будет представлена Совету безопасности к концу года, но это отнюдь не означает ее автоматического одобрения. Поэтому более реалистично ждать документ в первой половине 2023 года", - отметил Венедиктов.

Концепция внешней политики Россия была утверждена в 2000 году и с тех пор не раз обновлялась. В нынешней версии документа от 2016 года особое значение придается защите суверенитета и территориальной целостности страны.