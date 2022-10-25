Глава Минфина: российско-турецкие экономические связи носят легальный характер

25 окт. 9:42

Российско-турецкие финансовые связи носят совершенно законный характер, страны поддерживают "добрососедские отношения" в экономике, сообщил турецкий министр казначейства и финансов Нуреддин Небати в интервью газете Financial Times.

Чиновник констатировал, что "оппозиционные элементы" в самой Турции и за ее пределами "преднамеренно поднимают вопросы" по поводу финансовых связей с РФ.

"Турция действует осторожно в рамках международной финансовой системы. Она не станет вести себя таким образом, который приведет к нарушениям в международной финансовой системе. Мы ясно даем это понять. К нам все приходит законным путем", - обратил внимание Небати.

Напомним, правительства некоторых западных стран опасаются, что Анкара может помогать Москве в обходе введенных в отношении РФ санкции.