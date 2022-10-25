Минувшая ночь в Москве стала самой холодной ночью осени

25 окт. 9:39

В ночь на вторник в Москве зафиксирована самая холодная ночь осени, к 06.00 на главной столичной метеостанции (ВДНХ) похолодало до минус 2,1 градуса, информирует метеобюро города.

"Прошедшая ночь в городе стала самой холодной с начала нынешней осени", - сообщили в метеобюро Москвы.

Ранее самой холодной ночью сезона стала ночь 12 октября, тогда в столице зафиксировали минус 0,2 градуса.

Рекордный холод был зафиксирован в Москве 25 октября 1885 года - минус 15,1 градуса.

По Подмосковью этой ночью температура воздуха опускалась до 6,4 мороза (Черусти).