Махачев вошел в тройку лучших бойцов UFC

25 окт. 9:25

Российский боец UFC в легком весе Ислам Махачев расположился на третьей строчке рейтинга лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий.

В субботу Ислам досрочно одолел бразильца Чарльза Оливейру на турнире UFC 280 в Абу-Даби и стал новым чемпионом в легком дивизионе.

Ранее боец занимал четвертую строчку рейтинга легковесов и не входил в общий список лучших бойцов лиги. Лидером UFC вне зависимости от весовых категорий остается австралиец Александр Волкановски, который является чемпионом среди полулегковесов.