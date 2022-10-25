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Махачев вошел в тройку лучших бойцов UFC

Махачев вошел в тройку лучших бойцов UFC

Российский боец UFC в легком весе Ислам Махачев расположился на третьей строчке рейтинга лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий.

В субботу Ислам досрочно одолел бразильца Чарльза Оливейру на турнире UFC 280 в Абу-Даби и стал новым чемпионом в легком дивизионе.

Ранее боец занимал четвертую строчку рейтинга легковесов и не входил в общий список лучших бойцов лиги. Лидером UFC вне зависимости от весовых категорий остается австралиец Александр Волкановски, который является чемпионом среди полулегковесов.

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