Армянские военные снова обстреливают азербайджанские позиции

25 окт. 9:06

"С 22:20 24 октября до 01:45 25 октября подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Истису и Зяркенд Басаркечярского района, а также Чинарлы Товузгалинского района подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Истису, Демирчидам, Истибулаг Кельбаджарского района и Агдам Товузского района", - говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Подразделениями Азербайджанской Армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры, - добавили в оборонном ведомстве страны.