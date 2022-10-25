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Ташкент примет международный фестиваль "Наука 0+"

Ташкент примет международный фестиваль &quot;Наука 0+&quot;

Фестиваль "Наука 0+" пройдет в Ташкенте в рамках Международного года фундаментальных наук в интересах устойчивого развития, - сообщают организаторы мероприятия.

В рамках фестиваля пройдут научно-популярные лекции ведущих ученых, интерактивные выставки научных достижений, виртуальные лаборатории, увлекательные научные спектакли, дискуссии о будущем человечества, показ научных фильмов, соревнования роботов, квизы, квесты и многое другое, - передает Sputnik Узбекистан.

Так, мероприятие будет проходить в Ташкентском политехническом музее, филиале МГУ имени М.В.Ломоносова, филиале РХТУ имени Д.И.Менделеева, Ташкентском химико-технологическом институте и других научно-образовательных организациях республики.

Помимо основной площадки, в рамках фестиваля будет проводиться множество мероприятий на внешних площадках.

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