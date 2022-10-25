Россияне на ноябрьские праздники будут отдыхать в Беларуси и на юге России

25 окт. 8:43

Аналитики назвали самые популярные направления для отдыха на ноябрьские праздники, - сообщают в пресс-службе сервиса Туту.ру.

Абсолютное большинство поездок запланировано за рубеж – 95%, показывает исследование спроса на железнодорожные билеты в период с 3 по 6 ноября. Оставшиеся пять процентов собираются отдыхать внутри страны.

В топе самые востребованных - путешествия из Москвы и Санкт-Петербурга в Минск, на них приходится почти половина всех билетов. Популярны и другие белорусские города: Могилев, Гомель, Витебск, - передает РИА Новости.

Что касается внутреннего туризма, на первом месте в рейтинге — поездки из Москвы в Санкт-Петербург. Также востребованы железнодорожные билеты из столицы в Нижний Новгород, Казань, Симферополь, Ростов-на-Дону, Краснодар, причем доли последних трех маршрутов выросли в несколько раз. Связано это с закрытием аэропортов на юге России. Туристы пересаживаются на поезда или автобусы, чтобы добраться в южные регионы, - отметили в пресс-службе.

Средний чек за железнодорожный билет по России составляет 2 669 рублей в одну сторону, за границу - 3 266 рублей, - добавили в сервисе.