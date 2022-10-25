Страны Евросоюза наращивают поставки товаров в Россию

25 окт. 8:28

Шесть стран Европейского союза в июле увеличили экспорт товаров в Россию в годовом выражении, а наибольший прирост из них показали Словения и Хорватия, - показывают данные национальных статистических ведомств.

Хорватия поставила в июле в Россию товаров примерно на 18,4 млн евро, а Словения - на 98 млн евро, что больше прошлогодних показателей на 59% и 56% соответственно. Также нарастили экспорт товаров в Россию в годовом выражении Эстония (16%), Болгария (10%), Австрия (5%) и Латвия (1%), - передает РИА Новости.

В то же время восемь стран ЕС нарастили экспорт в Россию в месячном выражении. Сильнее всего показатель вырос у Румынии (78%), Литвы (28%) и Нидерландов (21%). Также выросли поставки бельгийских, болгарских, испанских, словенских и хорватских товаров.

Импорт российских товаров в середине лета нарастили в годовом выражении 16 европейских стран, а некоторые из них увеличили поставки в несколько раз: это Словения (в 6 раз), Кипр (в 3,4 раза), Чехия (в 3,1 раза), Греция (в 3 раза) и Италия (в 2,2 раза). В числе нарастивших импорт из РФ также Австрия (на 12%), Бельгия (89%), Болгария (95%), Венгрия (77%), Германия (10%), Испания (68%), Люксембург (16%), Нидерланды (15%), Румыния (9%), Словакия (21%) и Хорватия (2%).

Ввоз российской продукции в июле увеличился в девять стран, в том числе в восемь раз на Кипр и в 1,7 раза в Грецию. Кроме того, нарастили по сравнению с июнем закупки Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Финляндия, Чехия и Швеция.