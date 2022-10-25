Токаев поздравил жителей Казахстана с Днем Республики

25 окт. 8:12

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан страны с Днем Республики, его поздравление опубликовано на сайте Акорды. В документе говорится:

"Декларация о государственном суверенитете Казахстана открыла путь к нашей священной Независимости. Поэтому этот документ имеет историческое значение. С нынешнего года мы по-новому отмечаем День Республики, который получил статус национального праздника. Уверен, это начинание получит широкую поддержку в обществе и станет доброй традицией.

День Республики – яркий праздник, призванный возвысить дух народа, укрепить государственность, упрочить наше единство и солидарность.

Мы приступили к построению Справедливого Казахстана. Эта высокая цель может быть достигнута только при активном участии всех казахстанцев, потому что главная опора и самое большое богатство государства – это граждане!", - отмечается в поздравлении президента.

По случаю возрожденного национального праздника в регионах состоится церемония поднятия государственного флага.

"Это важное мероприятие, направленное на укрепление патриотизма, духа нашего народа, национального самосознания. Наш небесно-голубой стяг олицетворяет такие ценности, как суверенитет, свобода, единство и мир.

Мы верны заветам предков, которые всегда высоко несли наше знамя. Поэтому церемония поднятия флага продемонстрирует глубокий смысл национального праздника", - говорится в тексте поздравления.